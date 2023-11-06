Hazine'den dolar borçlanma kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında Dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital’a yetki verdi.

Reuters
Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:43
Hazine'den dolar borçlanma kararı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2029 vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki verdi.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre Hazine ihraç için Emirates NBD Capital, HSBC, JP Morgan, KFH Capital ve QNB Capital'e yetki verdi.

Hazine konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapmadı. 


hazine Hazine ve Maliye Bakanlığı

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