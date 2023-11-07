Dolarda yeni zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Kasım 2023 döviz fiyatları
Dolar/TL tarihi yükselişini sürdürerek 28,64 seviyesi ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro/TL ise piyasalarda 30,48 seviyesinden alıcı buluyor.
Dolar/TL döviz kuru rekor tazeledi.
Dolar/TL'de geçen hafta piyasada görülen 28,75 seviyesi kalıcı olmadı.
Bu sabah kur güne 28,47 zirvesinden başladı.
TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34,3 değer kaybetti.
Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşti.
Euro/TL ise 30,48 seviyesinden alıcı buluyor.
KREDİ RİSK PRİMİ GERİLEDİ
Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta son buldu.
5 yıllık CDS küresel risk iştahındaki artışın da etkisiyle dün 369/374 baz puanda gerileyerek tamamladı.
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