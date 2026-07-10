Dolar/TL'de bir eşik daha aşılmak üzere: Kur 47 lira sınırına dayandı

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Kur, sabah saatlerinde 46,9860 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ve sterlin/TL'de de yukarı yönlü seyir izlendi. Piyasalarda Batı Asya'daki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler yakından takip ediliyor.

DOLAR, EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 46,9220 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 46,9860 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 artışla 53,8010, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 63,1610 seviyesinde bulundu.

BATI ASYA'DAKİ GELİŞMELER PİYASALARIN ODAĞINDA

Batı Asya'da artan jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetleri üzerindeki etkisi, küresel piyasalarda enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekiyor. Artan enflasyonist baskıların, büyük merkez bankalarının para politikasında daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentisi güç kazanırken, bu görünüm küresel piyasalarda fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisi fiyatlanırken, bu öngörüler doların gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki güçlü seyrini destekliyor.

FED'DEN PARA POLİTİKASI İÇİN ÇALIŞMA GRUPLARI

Fed, para politikasının yürütülmesini geliştirmek amacıyla beş çalışma grubunun liderlerini ve görev alanlarını açıkladı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, bankanın fiyat istikrarı ve azami istihdam hedeflerine olan bağlılığının sürdüğünü belirterek, ABD ekonomisinin son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini ve bu nedenle politika araçlarının kapsamlı şekilde gözden geçirileceğini ifade etti.

Warsh, her çalışma grubunun mevcut politika araçlarını, analiz yöntemlerini ve para politikası yaklaşımlarını ayrıntılı şekilde değerlendireceğini belirterek, "Hedef çok net, Fed'in bu kritik dönemde hedeflerimize ulaşmak için en iyi konumda olmasını sağlamak" dedi.

GÖZLER YURTİÇİ SANAYİ ÜRETİMİ VERİSİNDE

Analistler, bugün yurtiçinde açıklanacak sanayi üretimi verisinin piyasaların odağında olacağını belirtirken, yurtdışında ise makroekonomik veri gündeminin sakin geçmesinin beklendiğini ifade etti.