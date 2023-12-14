Dolar TL'de Fed etkisi: Yükseliş sürüyor... Dolar ve Avro ne kadar oldu? 14 Aralık 2023 döviz fiyatları..

Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:37

Güncelleme: 14.12.2023 - 09:37

Fed politika faizini yüzde 5.25-yüzde 5.50 aralığında sabit tuttu. Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell enflasyonda beklenenden hızlı düşüş nedeniyle para politikasındaki sıkılaşmanın büyük ihtimalle sona erdiğini belirtirken, faizlerde indirimi konuşmak için zamanın gelmeye başladığını ifade etti.

ABD vadeli işlemleri Fed kararının ardından indirimlerin Mart itibarıyla başlayacağını, gelecek yıl 150 baz puanın üzerinde faiz indirimine gidileceğini fiyatladı.

ABD borsası dün keskin yükselişle kapanırken, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 4 eşiğinin altına düştü.

Fed'in faiz kararıyla birlikte yayımladığı faiz patikası tahminlerine göre, merkez bankasının para politikasından sorumlu 19 yetkilisinden 17'si faizlerin 2024 yılında şu anki seviyeden daha düşük olacağı tahmininde bulundu.

Dolar TL, yaklaşık dört aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimi ile dün 29.06 tarihi zirvesine kadar yükselmişti. Fed kararının ardından kur güne 29 seviyesinin hemen altında başladı. Avro TL ise güne 31.74 ile güne başladı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ RİSK ARTIŞI TL'YE YANSIYOR

Bankacılar dolar TL'deki hareketin Fed kararı ile eşzamanlı olarak gerçekleştiğine dikkat çekerek, küresel piyasalardaki risk artışı fiyatlamalasının TL'ye de yansıdığını söylediler.

Genel seçimlerin ardından döviz, tahvil başta olmak üzere piyasalar kamu kontrollü yapıdan serbest koşullara doğru ilerliyor.

TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi Haziran ayından bugüne devam ediyor.

TCMB bugün haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet hareketleri istatistiklerini açıklayacak.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı 1 Aralık ile biten hafta 140.15 milyar dolar olarak açıklanan toplam rezervlerde 8 Aralık haftasında 1.1-1.3 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesapladı. Hesaplamalara göre, toplam rezerv 141.2-141.5 milyar dolar bandında yeni tarihi zirvesine yükselecek.

TL, son günlerde daha yatay seyretse de dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.6 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.7 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün ve yarın İspanya'da yatırımcı toplantılarına katılacaklar. Cuma günü piyasa kapanışının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's açıklamaları da yakından izlenecek.

HAZİNE BORÇLANMASI HEDEFİN İKİ KATINDAN FAZLA

Hazine, Aralık ayı borçlanma programını bu hafta tamamladı. Bu ay, uzun yıllar sonrası ilk kez yabancı yatırımcılar tahvil piyasasında alıcı oldu. Bankacılar, yabancı yatırımcıların yanısıra lokal bireysel ve kurumsal talep görüldüğünü de söyledi.

Hazine bu ay 45 milyar TL tahminini belirgin aşarak 100 milyar TL'ye yakın borçlandı. Yine de Hazine'nin borçlanma tutarları önümüzdeki yıl belirgin artış gösterecek.

Hazine Ocak ayında 121 milyar TL, Şubat'ta ise 266.8 milyar TL gibi yüksek tutarlarda borçlanma öngördü. Bu kapsamda yabancı yatırımcıların Hazine ihalelerine başlayan ilgisi piyasa açısından önem taşıyor