Son dakika... Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı: 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit bıraktı

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası Fed, küresel piyasaların merakla beklediği faizi, beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

AA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 22:01
Son dakika... Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı: 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit bıraktı
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ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği politika faizini, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de açıkladı.

22 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ OLDU

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Analistler, bankanın bu yılki son toplantısında art arda üçüncü kez politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtmişti.

POWELL'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

22.30’da ise Fed Başkanı Powell herkesin merakla beklediği o açıklamasını yapacak ve 2024 yılına ilişkin ipuçları aranacak.


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