Dolar TL'de yatay seyir sürüyor: Dolar ne kadar oldu? (10 Kasım 2022)

10 Kasım 2022 Perşembe, 09:15

Bugün iç gündemde eylül ayı işsizlik verileri, TCMB haftalık para banka ve rezerv istatistikleri de izlenecek. Yurtdışında ise ABD enflasyonu takip edilecek.

Merkez Bankası (TCMB) eleştirilen makroihtiyati politikalarına "kararlılıkla" devam edeceği mesajını bu hafta bazı banka genel müdürleri ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde tekrarladı. TCMB görüşmelerinde "yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı kuvvetlendirilerek devam edecek" mesajını verdi.

Son bir yılda aldığı kararlarla kendisini kur, tahvil, kredi ve mevduatın para birimi dağılımında belirleyici konuma getiren TCMB'nin uygulamaları bankalar ve kredi alamayanlar tarafından eleştiriliyor.

TCMB düşük faiz politikası ile bankaların sağladığı tek haneye yakın kaynakları net ihracat odaklı yatırımlara yönlendirmesini istediğini söylüyor. Örneğin, kurumlara döviz alımı için kredi kullandırılamazken yatırım kaynaklı ithalat için bir sınırlama bulunmuyor.

REUTES: DÜZENLEMER SEKTÖRE HASAR VERMEYE BAŞLAYACAK

Hazine ise kredi alamayanların yatırım amacı taşımadığını, döviz alma amacı taşıdıkları için kredi alamadıklarını söylüyor.

Kredilerdeki sınırlar ve KKM bugüne kadar dövize olan talebi sınırlayan etkenler olurken krediler KKM yapmak için ya da KKM karşılığı da artık kullandırılamıyor.

Reuters'da dün konu hakkında yayımlanan bir analizde gelecek seneden itibaren düzenlemerin sektöre hasar vermeye başlayacağına ve sektörün küçülme riskine dikkat çekildi.

Bankacılar, herhangi bir faiz politikası değişikliği durumunda, menkul kıymetlerin faizleri artmaya, fiyatlarının da düşmeye başlamasının, bilançoda tutulan menkul kıymet büyüklüğü de dikkate alındığında, sektörde ağır hasar yaratabileceğinden endişeli.

TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetse de faiz indirimlerinin de yeniden başladığı son üç ayda yatay bir seyir izlemeye başladı. Son bir ayda ise dolar/TL 18.6 etrafında seyretti. Kur bu sabah saat 08.42'de 18.58/18.60 seviyesinde işlem görüyor.

TL MEVDUAT FAİZLERİ KISA SÜRELİ KAMPANYALARLA YÜKSELİŞTE

TCMB'nin mevduat içerisindeki TL payını artırılmaması halinde tahvil ek yükümlülükleri getiren kararları ise son iki haftadır bankacılık sektörü genelinde mevduat faizlerini yukarı taşıyor.

TCMB bankalardan yazılı olarak piyasa dışı mevduat faizi uygulamasından vazgeçilmesini de istemesine rağmen banka bazında yüzde 30'a yaklaşan kısa süreli kampanyalar devam ediyor.

Bankalar birkaç gün süren bu kampanyaları bir biri ardına yapıyor. Özel bankalarla başlayan uygulamalar kamu bankalarında da görüldü. Uygulamaların kısa süreli olması nedeniyle TCMB'den yeni bir adım beklenmiyor. Sürecin bu ay 15 milyar dolar civarında tahmin edilen KKM itfalarına da etkisi izleniyor. Bankaların önümüzdeki yıldan itibaren mevduatının yarısını TL yapmaz ise ek tahvil yükümlülüklerini karşılaması gerekiyor.