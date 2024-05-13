Dolar TL'de yatay seyir sürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:04

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:04

Bugün veri gündeminde mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri yer alıyor. Piyasalarda ana gündem maddesi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün 10.00'da açıklayacağı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi izlenecek.

Bugün ilk bölümü açıklanacak süreçte kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanda tasarruf öngörülüyor.

Yatırımların önceliklendirilmesi için kaynakların etkin dağımı da bir diğer konu olacak. Hazırlıkların bir bölümü TBMM'de yasal düzenleme de gerektirecek. Ayrıca basında yer alan haberlere göre ilk paket 25 ayrı konu ve 100 milyar TL tasarruf içerecek.

Dolar/TL'de bu sabah kotasyonların orta noktası 32,20 civarında. TL mart ayında yüzde 3,5 ile dolar karşısında temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL mayıs ayının bugüne kadarki bölümünde de yatay seyretti. Euro TL ise 34.71 bandında işlem görüyor.

KÜRESEL BAŞLIKLAR

Öte yandan Asya borsaları 15 ayın zirvesine yükselirken bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ABD'de beklenilenden erken faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği konusunda belirleyici olacak. Çin'de ekonomik faaliyete ilişkin veriler ise dünyanın ikinci büyük ekonomisinde sürdürülebilir bir toparlanmaya ilişkin iyimserliği test edecek. Çin'de enflasyon nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak uzun süreli deflasyona ilişkin endişelerin azalmasına destek oldu. Cuma günü açıklanacak olan nisan perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinde de artış kaydedileceği tahmin ediliyor.

Bu hafta açıklanacak veriler arasında ABD üretici fiyatları, perakende satışları ve işsizlik maaşı başvuruları da bulunuyor. Avrupa'da açıklanacak nihai enflasyon verilerinin de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran'da faiz indirimine gideceği yönünde beklentileri kuvvetlendirmesi bekleniyor.

Bu hafta ayrıca yarın Hollanda Merkez Bankası başkanı ile bir araya gelecek olan Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere bir dizi Fed yetkilisinin açıklama yapması bekleniyor.

REZERV BİRİKİMİ REKOR HIZDA

TCMB net uluslararası rezervleri 3 Mayıs ile biten geçen hafta 7 milyar dolar artışla 21,08 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin yerel seçimlerin hemen öncesi olan 29 Mart'ta eksi 65,5 milyar dolarla tarihi düşük seviyede bulunan swap hariç net rezervleri ise geçen hafta eksi 38,8 milyar dolara iyileşti.

TCMB'nin swap hariç net rezervi 9,8 milyar doları geçen hafta olmak üzere son 5 haftada 26,8 milyar dolar arttı.

Veriler, TCMB'nin geçen 30 Nisan Salı günü 4 milyar dolar, 3 Mayıs ile biten ilgili haftanın tamamında ise 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı yaptığını gösteriyor. İşlemciler TCMB'nin rekor hızda döviz birikimine geçen hafta da devam ettiğini söylüyorlar.

TCMB'nin rekor döviz alımı, 1 trilyon TL'yi aşan sterilizasyona rağmen likidite fazlası yaratırken TCMB Başkanı Fatih Karahan bunun "geçici" olduğunu sterilizasyona bir süre daha depo ile devam edeceklerini de söylemişti. Cuma günü itibarıyla piyasada oluşan gecelik faizler yeniden yüzde 48'den yüzde 53'e çıktı.

İşlemciler yabancı ilgisinin son dönemde ivmelendiğine dikkat çekerek, sürecin sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da gündeme getirebileceği görüşünde.