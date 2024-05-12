'Yerli Milyoner'lerin yakın tarihi: 1 milyon lira 31 bin dolara indi

BDDK’nin yayımladığı verilere göre Mart 2024 sonu itibarıyla bankalarda “1 milyon TL üzeri” mevduatı olan yurtiçi yerleşik mudi (yerli milyoner) sayısı 1.4 milyon kişiye ulaştı. Bu kişilerin mevduatı ise 10.7 trilyon liraya ulaştı.

Serhat Aligil
Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00
'Yerli Milyoner'lerin yakın tarihi: 1 milyon lira 31 bin dolara indi
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Buna göre toplam mevduattan aldıkları pay yüzde 74.9’a çıktı. Bu oran Mart 2023’te yüzde 70.2, Aralık 2014’te yüzde 49.9’du.

Ancak bu milyonlerlerin 2014’te 436.7 bin dolar alabilen 1 milyon lirası bugün ancak 31.3 bin dolar alabiliyor.

Bu dönemde, TÜFE’deki toplam artış ise yüzde 767 oldu. Yüksek enflasyon ve TL’deki büyüme erime, geçen 10 yılda yerli milyoner tanımını çok aşındırdı.


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