Dev gölün dibinde 540 milyar dolarlık beyaz altın bulundu

Yayınlanma: 12.05.2024 - 19:42

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:38

ABD eyaletinin en büyük gölü olan Salton Denizi, Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen araştırma kapsamında bilim insanları tarafından inceleniyordu.

Independent'ın haberine göre; çalışmada, beyaz kuma benzer görünümü nedeniyle 'beyaz altın' olarak da bilinen lityumun, devasa su kütlesinin dibinde ne kadar bulunduğunun bulunması amaçlandı.

Şaşırtıcı bir şekilde çok fazla vardı; inanılmaz bir miktarda 18 milyon tonun gölün dibinde bulunduğuna inanılıyor. Bu, bilim adamlarının gölde sondaj işlemiyle keşfedilen dört milyon ton lityumun bulunduğunu doğrulamasından sonraydı.

Gölde keşfedilen büyük miktardaki lityumla, 382 milyon elektrikli araç için pil üretmek ve ABD'yi kimyada Çin'i geride bırakarak lider ülke yapmak mümkün olabilir.

Araştırmanın 22 yazarından biri olan Riverside Kaliforniya Üniversitesi'nden jeokimya profesörü Michael McKibben şunları söyledi: "Bu, dünyadaki en büyük lityum tuzlu su yataklarından biridir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen kendi kendine yeterli hale getirebilir." lityum ve Çin üzerinden ithalatını durdurun."

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom daha önce Salton Gölü'nden lityum Suudi Arabistan'ı olarak bahsetmişti. Bu yeni keşif, gölün dünyadaki en büyük lityum kaynağı olduğu anlamına geliyor.

LA Times iklim muhabiri Sammy Roth, KJZZ radyosuna şunları söyledi: "Orada, 382 milyon elektrikli araca pil sağlamaya yetecek kadar lityum bulunduğunu keşfettiler; bu, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yollarda bulunan araçlardan daha fazla, çok daha fazla bir rakam. Yani Eğer tüm bu lityumu alabilirsek bu çok büyük olurdu." Ancak gölden lityumun çıkarılmasının da tehlikeleri var.

SFGATE'e göre , lityuma ulaşmak kolay olmayacak ve "lityum açısından zengin tuzlu suyu dünya yüzeyinin binlerce metre altından çıkarmak için jeotermal üretim kuyuları" gerektirecek ve lityum tuzlu sudan çözündükten sonra sıvı geri pompalanacak. yeraltında."

Sondajdan etkilenebilecek yakın çevrede yaşayan 180.000 sakinin yanı sıra, süreci tamamlamak için büyük miktarda suya ihtiyaç duyulacağından Colorado Nehri'nden gelen su tedariği de etkilenebilir.