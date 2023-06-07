Dolar uçuşa geçti: Ekonomi uzmanlarından ilk tepkiler geldi

Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:08

Güncelleme: 07.06.2023 - 11:17

Döviz kurlarındaki yükseliş durdurulamıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş şiddetlenirken dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor.

Bu hafta, tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar, düşük hacimli piyasada gece yarısı 22.06 seviyesine ulaşarak rekor yenilemişti. Önceki kapanışa göre yüzde 5'lik bir yükseliş gösteren dolar kuru 22,75'i görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

EURO 24 TL'Yİ AŞTI

Euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor. Euro/TL kurunda 24,65 seviyesi görüldü. Uzmanlar ise sosyal medya hesaplarından dövizdeki bu ani yükselişin ardından paylaşımlar yaptı.

"BU HENÜZ DAHA BİR DEVALÜASYON"

Halk TV yazarı Barış Soydan, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"TL'deki değer kaybı %5'i aştı, dolar 23 TL'ye yaklaştı. Bu henüz daha bir devalüasyon. Genel olarak kur krizi %25 ve üzeri değer kayıplarına deniyor. 25 TL'ye gelirse son 5 yıldaki 4. kur krizi olacak."

TL'deki değer kaybı %5'i aştı, dolar 23 TL'ye yaklaştı. Bu henüz daha bir devalüasyon. Genel olarak kur krizi %25 ve üzeri değer kayıplarına deniyor. 25 TL'ye gelirse son 5 yıldaki 4. kur krizi olacak. — Barış Soydan (@barissoydan) June 7, 2023

"YAVAŞ SALIN, İPİ YAVAŞ"

Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre ise Twitter hesabından "USDTRY 22.80. Baraj toptan açıldı belli ki. 1 TL'lik spike hoş değil. Yavaş salın, ipi yavaş" dedi.

USDTRY 22.80

Baraj toptan açıldı belli ki

1 TL'lik spike hoş değil

Yavaş salın, ipi yavaş pic.twitter.com/MQ68wiZ5Tx — İris Cibre ?? (@iriscibre) June 7, 2023

Türkiye'nin ekonomide yaşadığı döviz krizleri, enflasyon ve devalüasyon gibi sorunlarının benzeştiği Arjantin'e atıf yapan Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise Twitter hesabından ingilizce paylaşım yaparak "Benim için ağlama Arjantin" dedi.

Don't cry for me Argentina. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) June 7, 2023

"TOP YERE DÜŞMEDEN SEKMEZ"

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş doların artışına yönelik "Top yere düşmeden sekmez" yorumunun ardından dolar/TL artış grafiğinin bir görüntüsünü paylaşarak "Nas Ekonomi Modelinin sonucu: Duvar" şeklinde başka bir paylaşım yaptı.

Nas Ekonomi Modelinin sonucu: Duvar pic.twitter.com/mp14dg0Sb0 — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 7, 2023

"BARAJ KAPAKLARI SONUNA KADAR AÇILDI"

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş da "Baraj kapakları sonuna kadar açıldı" diyerek şu paylaşımda bulundu:

"Halı kaldırılınca altına süpürülenler ortaya saçıldı. Baraj kapakları sonuna kadar açıldı, dövizde %5'i aşan artış var. Her türlü "önlemin" seçim için olduğunu şimdi bir kez daha anladık mı? Her şeye zam, n'oluyor diye hiç yakınmayın! Gidin hemen arabanızın deposunu doldurun!"

Halı kaldırılınca altına süpürülenler ortaya saçıldı.

Baraj kapakları sonuna kadar açıldı, dövizde %5'i aşan artış var.

Her türlü "önlemin" seçim için olduğunu şimdi bir kez daha anladık mı?

Her şeye zam, n'oluyor diye hiç yakınmayın!

Gidin hemen arabanızın deposunu doldurun! — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) June 7, 2023

"HER ŞEY SEÇİM İÇİNDİ"

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota Twitter hesabından ise şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden 10 gün sonra $, TL'ye karşı %16 değer kazandı. Herşey seçim içindi. Kurlar 9 aydır TCMB rezerv satışı, sermaye kontrolleri ve sözlü müdahale ile baskılanıyordu. Yay şimdi gevşetilse de nerede gerçek bir piyasa dengesi oluşacağı belirsiz. Bu seviyede bile şirketlerin döviz alması yasak, tek satıcı TCMB.

Kurlar bu seviyede kalsa bile KKM'ye ödenecek kamu kaynağı bu sürede 200 Milyar TL'yi aşacak. Kur artışı enflasyonu arttıracak.

"DEVREYE MALİYE POLİTİKASI DA GİRECEK"

Bu artışın hepsi Haziran enflasyonuna yansımayacağı için ücretler yazın enflasyon karşısında yine eriyecek. Kötü ekonomi yönetiminin ve "faiz sebep, enflasyon netice" safsatasında ısrarın bedelini bir kez daha sabit gelirli vatandaşlar ödeyecek. Bununla da bitmeyecek, devreye maliye politikası da girecek.

Korkarım ki pek yakında sabit gelirlilere yönetilen fiyatlara yapılan zamlar ve dolaylı vergilerle bir darbe daha vurulacak."

Seçimden 10 gün sonra $, TL'ye karşı %16 değer kazandı.



Herşey seçim içindi.

Kurlar 9 aydır TCMB rezerv satışı, sermaye kontrolleri ve sözlü müdahale ile baskılanıyordu.



Yay şimdi gevşetilse de nerede gerçek bir piyasa dengesi oluşacağı belirsiz.



Bu seviyede bile şirketlerin… pic.twitter.com/ctKqZ8pSYE — Kerim Rota (@kerimrota) June 7, 2023

"REİS DÜZELTECEK İNŞALLAH"

Gazeteci Ozan Gündoğdu ise "Reis düzeltecek inşallah…" diyerek dolar/TL artış grafiğinin bir görüntüsünü paylaştı.

"SONUÇLARINI ÖRTÜLEMEK İÇİN ERİTİLDİ..."

Ekonomist Uğur Gürses de "Bütün o palavralar kapaklar açıldığında böyle ortaya çıkabilecek tabloyu saklamak için atıldı. Ülkenin milyarlarca dolar döviz rezervleri berbat politikaların sonuçlarını örtülemek için eritildi…" ifadelerini kullandı.