Dolar ve Avro ne kadar oldu? 5 Aralık 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:49

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:49

Bankacıların hesaplamalarına göre, Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 140 milyar doları aşarak yeni tarihi zirvesine çıktı.

TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi haziran ayından bugüne devam ediyor.

Hazine dün 2 yıl vadeli gösterge tahvil ihalesinde yüzde 40.51 bileşik getiriden 14 milyar TL'nin üzerinde borçlanma gerçekleştirdi. İhaleye yoğun talep geldi. Hazine bugün 4 yıl vadeli TLREF endeksi ve 10 yıl vadeli göstege tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Ancak Hazine'nin yoğun borçlanma programı gelecek ay başlayacak.

TCMB'nin faiz artışları ve bankaları tahvil almaya zorlayan düzenlemelerin gevşetilmesiyle birlikte Haziran seçimlerinden bugüne 2 yıllık gösterge bileşik tahvil getirisi tek haneden yüzde 40 seviyesinin üzerine kadar yükseldi. İç borç stokundaki payı yüzde 1'in altında olan yabancı yatırımcılar son ihalelerde tahvile bir miktar ilgi göstermeye başladı. Bugün ihalesi yapılacak 10 yıllık tahvil getirisi dün yabancıların ilgi göstermeye başladığı beklentisiyle geriledi.

Güncel programa göre, aralıkta 45 milyar TL iç borçlanma bulunuyor. Hazine, ocak ayında 121 milyar TL, şubatta ise 266.8 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

GÖZLER ERDOĞAN'IN DEVAM EDEN KATAR ZİYARETİNDE

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden Katar ziyareti, Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporu ile Kasım ayı reel efektif döviz kuru endeksi de bugün piyasalarda takip ediliyor.

Dolar/TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde. TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.

Avro TL ise güne sınırlı düşüşle 31.40'dan başladı.

ABD'de faiz indirimleri beklentilerini azaltan yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak açık iş pozisyonları verisini beklerken, Asya borsaları üç haftanın dip seviyesine geriledi, tahvil fiyatları ve dolar yatay seyretti.