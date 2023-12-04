Dolar ve Avro'dan yeni rekor! Dolar ve Avro ne kadar oldu? 4 Aralık 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:24

Güncelleme: 04.12.2023 - 09:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İSEDAK zirvesi konuşması ardından Katar'a gidecek.

Reuters anketine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Kasım ayında artan gıda ve hizmet fiyatlarının ve doğalgaz kullanımının artmasının etkisiyle aylık yüzde 3.9 artması, yıllık TÜFE'nin ise sınırlı artış kaydederek yüzde 63 olması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu grafikleri ve piyasa tahminleri TÜFE'nin Mayıs 2024'te yüzde 70-yüzde 75 bandında zirve yapacağını gösteriyor. Politika faizinde yapılan artışların da etkisiyle ekonomistler gelecek yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 42.9'a, TCMB yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.

ENAG'IN ENFLASYONU BELLİ OLDU

Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini saat 09.00'da açıkladı. Buna göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.



Hazine bugün Aralık ayı borçlanma programına iki yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracı ile başlayacak. Aralık borçlanma miktarları, önümüzdeki yıl ilk aylarda gerçekleşecek yoğun iç borçlanma programına göre sınırlı.

TCMB'nin faiz artışları ve bankaları tahvil almaya zorlayan düzenlemelerin gevşetilmesiyle birlikte Haziran seçimlerinden bugüne 2 yıllık gösterge bileşik tahvil getirisi tek haneden yüzde 40 üzerine kadar yükseldi. İç borç stokundaki payı yüzde 1'in altında olan yabancı yatırımcılar son ihalelerde tahvile bir miktar ilgi göstermeye başladı.

Güncel programa göre, aralıkta 45 milyar TL iç borçlanma bulunuyor. Hazine, Ocak ayında 121 milyar TL, Şubat'ta ise 266.8 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

TL YÜZDE 35 DEĞER KAYBETTİ!

Dolar TL, Eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde. TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.

Avro TL'de haftaya 31.88 ile başlayarak zirve tazeledi.

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS'te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altında devam ediyor.

Asya borsaları, haftaya karışık seyirle başlarken altın 2,100 doların üzerine çıkarak yeni zirveye yükseldi.

Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler başlıca merkez bankalarının gelecek yıl erken ve agresif faiz indirimlerine gideceği yönündeki piyasa beklentilerini test edecek.

Özellikle, Cuma günü açıklanacak ABD Kasım tarım dışı istihdam verisinin ekonominin yumuşak bir inişte olduğu beklentilerini destekleyecek kadar güçlü ancak para politikasında gevşeme beklentilerini tehlikeye atmayacak kadar da güçlü olması gerekiyor.

Vadeli işlemler Fed'in yüzde 75 olasılıkla Mart itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağını ve 2024'te toplam 135 baz puan indirim gerçekleştireceğini fiyatlıyor.