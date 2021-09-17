Dolar ve avroda son durum (17.09.2021)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5320 liradan, avro 10,0470 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,5300 liradan alınan dolar, 8,5320 liradan satılıyor. 10,0450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0470 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5050 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0380 lira olmuştu.
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