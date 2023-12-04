Kuşadası'nda milyonlarca dolarlık vurgun!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 03:00

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre V.D. isimli yurttaş, iddiaların odağındaki Pegasus Emlak Limited Şirketi hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Söz konusu suç duyurusunda, hileli ve usulsüz satışların yapıldığını ve milyonlarca dolar kazanıldığı öne sürüldü. İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen Karim Mohammed A. isimli kişinin şirket sahibi olduğu ifade edilirken şirketin ön büro kısmında usulsüzce ses kayıtlarının alındığı da belirtildi.

‘YABANCILARI KORKUTUYOR’

Cumhuriyet’in konuştuğu V.D. isimli yurttaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Satışları Türkiye'deki rayiç bedeller üzerinden gösteriyor. Müşteriyi de evi satacak ya da alacak olan yabancıyı da korkutuyor. İlk başta rayiç bedelini düşük göstereceğiz ki sen daha az vergi ödeyesin ve paranın yarısının elden nakit alacaksın diyor. Müşteriyi en başta satış başlamadan önce bu şekil bir kriminal havuzun içine koyuyor.”

PARAVAN ŞİRKET İDDİASI

Satışların vekâletnamelerle yapıldığını öne süren V.D., “Karim adına ya da orada çalışanlar adına vekâletnameler oluyor. Bir kadının sosyal medya üzerinden bu konuda şikayet ettiğini ve vekâletini iptal ettirmek istediğini gördüm. Ancak kadına ‘Ölünceye kadar vekaletname iptal olmaz. Buranın kanunları böyle’ demişler” dedi.

Ayrıca satışların vekâletnameler ile kişiler üzerinden yapıldığı, şirket üzerinden yapılmadığı ve paravan şirket olarak kullanıldığı da iddialar arasında.