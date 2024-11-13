Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 13 Kasım 2024 döviz fiyatları

Dolar 34,3770 liradan, Euro ise 36,5220 liradan güne başladı.

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 13 Kasım 2024 döviz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:53

İstanbul Kapalıçarşı’da 34,3750 liradan alınan dolar 34,3770 liradan, 36,5200 liradan alınan Euro ise 36,5220 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 34,37 liradan, euro ise 36,54 liradan satılmıştı.



Etiketler: #dolar #euro

İlgili Haberler

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 11 Kasım 2024 döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 11 Kasım 2024 döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler