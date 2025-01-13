Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2025 Pazartesi döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,45 liradan, Euro 36,26 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,45 liradan alınan dolar, 35,45 liradan satılıyor. 36,26 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,2640 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,41 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,33 lira olmuştu.
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