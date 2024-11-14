Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 14 Kasım 2024 döviz fiyatları

Dolar 34,3440 liradan, Euro ise 36,3270 liradan güne başladı.

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 14 Kasım 2024 döviz fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:29

İstanbul Kapalıçarşı’da 34,3420 liradan alınan dolar 34,3440 liradan, 36,3250 liradan alınan Euro ise 36,3270 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 34,34 liradan, Euro ise 36,54 liradan satılmıştı.


Etiketler: #dolar #euro

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