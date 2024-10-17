Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Ekim 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1900 liradan, euro 37,2220 liradan güne başladı.

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Ekim 2024 döviz fiyatları
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:07

İstanbul serbest piyasada 34,1880 liradan alınan dolar, 34,1900 liradan satılıyor. 37,2200 liradan alınan ueronun satış fiyatı ise 37,2220 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2050 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2710 lira olmuştu.


İlgili Haberler

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Ekim 2024 döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Ekim 2024 döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler