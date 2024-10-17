Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Ekim 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,1900 liradan, euro 37,2220 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada 34,1880 liradan alınan dolar, 34,1900 liradan satılıyor. 37,2200 liradan alınan ueronun satış fiyatı ise 37,2220 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2050 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2710 lira olmuştu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!