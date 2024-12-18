Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:18

İstanbul serbest piyasada dolar 35,0090 liradan, Euro 36,8020 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,0070 liradan alınan dolar, 35,0090 liradan satılıyor. 36,8000 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8020 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,9920 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,8010 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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