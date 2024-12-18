Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,0090 liradan, Euro 36,8020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,0070 liradan alınan dolar, 35,0090 liradan satılıyor. 36,8000 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,9920 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,8010 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'
- 'Esad'ın kara kutuları Kandil Dağı'nda!'
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Tartışmaların odağındaki otel hakkında flaş gelişme
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- Melih Gökçek'ten AKP'li Tuna'ya ağır salvo!
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları
- Harika Avcı'dan üzen haber: 'Polisler içeri girdi...'