Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,9700 liradan, Euro 36,7660 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,9680 liradan alınan dolar, 34,9700 liradan satılıyor. 36,7640 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7660 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,9640 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,7560 lira olmuştu.
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