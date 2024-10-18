Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 18 Ekim 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2250 liradan, Euro 37,1390 liradan güne başladı.

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 18 Ekim 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:20

Serbest piyasada 34,2230 liradan alınan dolar, 34,2250 liradan satılıyor. 37,1370 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,1390 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,1150 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,0260 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro #döviz

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