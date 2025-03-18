Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı döviz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:13

İstanbul serbest piyasada dolar 36,66 liradan, Euro 39,98 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,65 liradan alınan dolar, 36,66 liradan satılıyor. 39,98 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 39,98 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,66 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 39,98 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

İlgili Haberler

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları
Dolarda değer kaybı sürüyor: 2025'te en çok kazandıran dövizler hangileri?

Dolarda değer kaybı sürüyor: 2025'te en çok kazandıran dövizler hangileri?
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler