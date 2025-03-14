Dolarda değer kaybı sürüyor: 2025'te en çok kazandıran dövizler hangileri?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:51

Güncelleme: 14.03.2025 - 12:51

Donald Trump’ın ikinci başkanlığı, yatırımcıların beklentilerinin aksine, dünya genelindeki para birimleri üzerinde büyük bir etki yarattı. Dolar, tarife belirsizliğinin ABD ekonomisine zarar vereceği endişesiyle, Kanada dışında gelişmiş piyasa para birimleri karşısında zayıfladı. Barclays FX stratejisti Lefteris Farmakis, “Tarifeler, genel olarak dolar için olumlu olur, ancak ticaretin yakın ortaklarına karşı uygulandığında ABD’ye olan güveni zedeleyebilir” dedi. ABD’deki resesyon risklerinin artması, yatırımcıları Euro, Japon Yeni ve İsveç Kronu gibi para birimlerini tercih etmeye itti.

EURO’NUN GELECEĞİ

Euro, Almanya'nın savunma ve altyapı harcamalarını artırma planlarıyla yükselerek, 2009'dan bu yana en büyük haftalık kazancını elde etti. Euro, 1,09 dolar ile 5 Kasım ABD seçimlerinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve 2025 yılı sonuna kadar 1,15 dolara kadar daha fazla kazanç bekleniyor. Ayrıca, Euro, sterlin ve İsviçre frangı karşısında da değer kazandı.

JAPON YENİ’NİN DEĞER KAZANMASI

Japon Yeni, yüksek faizler ve güvenli liman akımları sayesinde dolar karşısında yaklaşık yüzde 6 güçlendi. ABD ve Japonya arasındaki borçlanma maliyetleri farkının değişmesi, yenin değer kazanmasında etkili oldu. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımları, yenin cazibesini artırabilir.

KANADA VE MEKSİKA PARA BİRİMLERİNİN DURUMU

Kanada ve Meksika, ABD’nin en büyük ticaret ortakları olarak, dolar karşısında baskıdan kurtuldu, ancak bu durumun yakın zamanda değişmesi beklenmiyor. Meksika pesosu, geçen ay dolar karşısında yüzde 5 değer kazanarak 20,10 seviyelerine geri döndü. Kanada dolarındaki oynaklık ise yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.

ÇİN YUANI VE KÜRESEL TİCARETİN ETKİLERİ

Çin Yuanı, Trump’ın tarifelerinden daha az zarar gördü ve yuan, 2025 yılında dolar karşısında güçlenerek 7.25 seviyelerine yükseldi. Çin, yuanın ılımlı bir şekilde değer kazanmasına rağmen, diğer gelişmekte olan Asya para birimleri karşısında değer kaybı yaşadı.

İSVEÇ KRONU’NUN GÜÇLENMESİ

Son olarak, İsveç Kronu, 9 güçlenerek dolar karşısında en güçlü seviyelerine ulaştı. Analistler, İsveç’in güçlü ekonomi beklentileri, Avrupa hisselerindeki performans ve savunma sektöründeki artışın, Kron’un değer kazanmasında etkili olduğunu belirtiyor.