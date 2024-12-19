Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:28

İstanbul serbest piyasada dolar 35,0420 liradan, Euro 36,4900 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,0400 liradan alınan dolar, 35,0420 liradan satılıyor. 36,4880 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,4900 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 35,0200 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7870 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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