Dev bankadan 2025 dolar/TL tahmini!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:16

Güncelleme: 18.12.2024 - 17:16

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, CNBC-e’de katıldığı programda 2025 yılı sonu dolar/TL beklentilerini 43 seviyesinde olduğunu açıkladı. Onay, Türk Lirası'nın reel değerlenmesinin 2025 yılı boyunca devam etmesini beklediklerini, ancak bunun 2024 yılına kıyasla daha sınırlı olacağını belirtti. Ekonomik dengeler açısından daha sağlıklı bulduklarını ifade eden Onay, Türk Lirası’nın cazibesinin devam edeceğini ve hem gelişmekte olan ülke para birimleri hem de döviz cinsi yatırım varlıkları arasında TL’nin cazibesinin yüksek kalacağını düşündüğünü söyledi.

MERKEZ BANKASI’NIN STRATEJİSİ

Merkez Bankası’nın (TCMB) özellikle bazı dengeleri gözetmeye çalıştığını belirten Onay, “Merkez Bankası, nominal değer kaybını sağlayarak, TL üzerindeki reel değerlenme baskısını hafifletmeye çalışıyor. Son dönemde bu çabalar dolar/TL’deki bir artışla öne çıktı” dedi. Türk Lirası’nın 2024 yılına göre daha az değer kazanacağına inanan Onay, TL’ye olan olumlu bakış açısının devam ettiğini ve bunun lokal yatırımcıların TL’ye olan ilgisini destekleyeceğini vurguladı.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE BÜYÜME BEKLENTİSİ

2025 yılında ekonomik zorlukların geçmiş yıllara kıyasla daha fazla hissedileceğini ifade eden Onay, “Dezenflasyon programının sonuçları netleşecek, ancak ekonomik sıkıntılar daha fazla hissedilecek. Bu yıl yüzde 3 civarında bir büyüme bekliyoruz ve gelecekte de ekonomik büyümenin bu seviyelerde olmasını öngörüyoruz” dedi.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE GELECEK BEKLENTİSİ

Faiz indirimleriyle ilgili ise Onay, 26 Aralık’ta faiz indirimi beklediklerini ve bunun 250 baz puandan daha düşük olabileceğini ifade etti. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında kaldığını ve çekirdek enflasyonun arzu edilen seviyelere düşmediğini söyleyen Onay, Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsünü dikkatli ve kademeli şekilde yürütmesini beklediklerini belirtti.