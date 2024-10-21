Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2470 liradan, Euro 37,2270 liradan haftaya başladı.

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:22

Serbest piyasada 34,2450 liradan alınan dolar, 34,2470 liradan satılıyor. 37,2250 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,2270 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2490 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,2260 lira olmuştu.


Etiketler: #euro #dolar

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