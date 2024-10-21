Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2470 liradan, Euro 37,2270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,2450 liradan alınan dolar, 34,2470 liradan satılıyor. 37,2250 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,2270 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,2490 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,2260 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaboğlu'ndan ilk açıklama geldi
- ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- Ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştılar
- Önce paylaştı, sonra sildi: Tepki çeken açıklama
- 'Yenidoğan' skandalı Anadolu'ya sıçradı!
- Emekçiler Tandoğan'da tek ses: Geçinemiyoruz
- Fenerbahçe, Samsun'da ağır yaralı!