Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 23 Nisan 2025 Çarşamba döviz fiyatları

Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:22

Döviz piyasaları 23 Nisan 2025 Çarşamba gününe sakin bir seyirle başladı. Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki güncel seviyeleri, yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler tarafından ilgiyle izleniyor.

Saat 07.15 itibarıyla dolar/TL 38,28'dan alış, 38,29'den ise satış yönünde işlem görüyor. Euro/TL kuru ise aynı saatlerde 43,60 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Piyasaların gün içinde göstereceği yön ekonomi gündemindeki gelişmelere göre şekillenebilir. Uzmanlar, döviz kurlarındaki olası dalgalanmaların hem iç piyasadaki ekonomik adımlarla hem de küresel gelişmelerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.