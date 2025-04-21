Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi döviz fiyatları
21 Nisan 2025 Pazartesi günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
İstanbul serbest piyasada dolar 38,19 liradan, Euro 44,12 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,19 liradan alınan dolar, 38,19 liradan satılıyor. 44,12 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 44,12 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,17 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 43,63 lira olmuştu.
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