Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Ekim 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2990 liradan, Euro 37,1810 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2970 liradan alınan dolar, 34,2990 liradan satılıyor. 37,1790 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,1810 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2370 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,1110 lira olmuştu.
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