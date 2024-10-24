Barış Soydan BRICS parası ve doların geleceğini değerlendirdi: 'Dolara olan bağımlılık azalıyor'

Yayınlanma: 24.10.2024 - 16:50

Güncelleme: 24.10.2024 - 16:50

Barış Soydan yayımladığı son yazısında BRICS’in para politikası üzerindeki belirsizlikler ve dolara olan bağımlılığı azaltmak isteyen ülkelerin çabalarına değindi. Soydan BRICS parası hayali, mevcut ekonomik realiteler ışığında sorgulanmaya devam edecek düşüncesini paylaştı.

Barış Soydan'ın 10haber.net üzerinden yayımlanan son yazısında öne çıkan ifadeler şöyle oldu:

''BRICS parası doların tahtını yıkabilir mi? BRICS ülkelerinin dolara alternatif bir para birimi oluşturma çabaları, geçmişteki Bretton Woods deneyimi göz önüne alındığında sorunlu görünüyor. Rusya ve Brezilya, bu para birimi fikrini desteklese de, Hindistan gibi ülkeler bu projeye soğuk yaklaşıyor. Hindistan, BRICS parası fikrinin gerekliliğini sorgularken, Çin ile yaşadığı rekabet nedeniyle Batı ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.''

''Dünya ticaretinde doların hâkimiyeti tartışılmaz, ancak son yıllarda uluslararası ticaretteki dolara olan bağımlılık azalıyor. Örneğin, petrol ticaretinin dolarla olan payı yüzde 80'e geriledi. Rusya ve Çin, kendi para birimlerini kullanarak ticaret yapma yönünde adımlar atıyor.''

''Doların tahtını sallayan tek potansiyel aday altın. Ekonomist James Rickards, BRICS parasının altına endeksli olması durumunda dolara rakip olabileceğini savunuyor. Ancak bu, BRICS üyelerinin para politikalarındaki hakimiyetlerini kaybetmelerine yol açabileceğinden, muhtemelen kabul görmeyecektir.''

''Sonuç olarak, BRICS parası çıkma ihtimali düşük, ancak Çin ve diğer yeni süper güçlerin paralarının uluslararası ticaret ve rezervlerdeki paylarını artırmasıyla birlikte doların gücünün zamanla azalması bekleniyor.''