Boeing'de grev sonrası bilanço: Üç aylık zarar 6 milyar dolar!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 17:11

Güncelleme: 23.10.2024 - 17:11

Boeing CEO'su Kelly Ortberg, felç edici bir grev sonrası şirketin üç aylık zararının 6 milyar dolara ulaşmasıyla "temel bir kültür değişikliği" çağrısında bulundu. Grev nedeniyle 737 MAX, 777 ve 767 uçaklarının üretiminin durması ve savunma ile uzay bölümlerinin zarar etmesi, 2024 yılı toplam zararını 8 milyar dolara çıkardı.

'SÜREÇ ZAMAN ALACAK'

Ortberg, Boeing’in performansındaki eksikliklerin müşteri güvenini sarstığını belirterek, savunma işini ve uçak üretim programlarını iyileştirme çağrısında bulundu. Şirketi istikrara kavuşturmak için uzun bir yol olduğunu ifade eden CEO, dönüşüm sürecinin zaman alacağını ve kültürel değişimin şirket içinde daha iyi iş birliği gerektirdiğini vurguladı.

Grevin ardından Boeing’in yeni bir sözleşme teklifinin oylanacağı ve tedarik zincirindeki zorlukların devam ettiği bir dönemde, şirket üretime yeniden başlamak için tedarikçileri de desteklemeye ikna etmek zorunda kalacak. Ortberg, Boeing'in öncelikle işleri düzene sokması, geliştirme programlarını iyileştirmesi ve portföyünü güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

CİDDİ ZARAR KAYDEDİLDİ

Şirket, nakit akışındaki üç aylık kaybın 1,96 milyar dolara yükseldiğini ve gelirin %1 azalarak 17,84 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Ticari uçak ve savunma bölümlerinde ciddi zararlar kaydedilirken, Boeing Global Services’in gelir artışı %2’ye gerileyerek önceki dönemlere kıyasla yavaşladı.