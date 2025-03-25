Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı döviz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:18

İstanbul serbest piyasada dolar 37,97 liradan, Euro 41,02 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,97 liradan alınan dolar, 37,97 liradan satılıyor. 41,02 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 41,02 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 37,99 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,01 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

İlgili Haberler

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? Döviz kurları baskılanmaya devam ediyor! 24 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? Döviz kurları baskılanmaya devam ediyor! 24 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları...
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına piyasalar nasıl tepki verdi? Euro, dolar, altın ve borsada son durum...

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına piyasalar nasıl tepki verdi? Euro, dolar, altın ve borsada son durum...
İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler

İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler