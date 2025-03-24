Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına piyasalar nasıl tepki verdi? Euro, dolar, altın ve borsada son durum...

Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:57

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:57

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 106 kişiye yönelik açılan soruşturmalar piyasaları altüst etti. Dolar, Euro ve gram altın rekor seviyelere ulaşırken, Borsa İstanbul değer kaybetti. Özellikle dolar 41 TL'yi, Euro ise 44 TL'yi geçti. Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 17, bankacılık endeksi ise yüzde 26 değer kaybetti.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASININ ARDINDAN PİYASALAR DALGALANDI

Dün, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından piyasalarda yeni bir dalgalanma yaşandı. Uzmanlar piyasalarda volatilitenin devam edebileceğini öngördü. Bu kapsamda, piyasalardaki oynaklığı engellemek amacıyla çeşitli önlemler alındı.

BORSA İSTANBUL'A YENİ MÜDAHALELER

Sermaye Piyasaları Kurulu, 25 Nisan 2025'e kadar Borsa İstanbul'da açığa satışları yasakladı halka açık şirketlerin pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamına dair kararlar aldı. Ayrıca, Borsa İstanbul’daki emir/işlem oranını da düşürdü.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli adımların atılacağını iddia etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her adımı atacağız" dedi.

Bu gelişmelerin ardından 17 Mart haftasında Borsa İstanbul'da 4 kez devre kesici uygulandı. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketler üzerine Merkez Bankası 10 milyar doların üzerinde satış yaparak müdahalede bulundu.

BORSA BUGÜN YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da ise yükseliş gözlemlendi. BIST 100 endeksi güne yüzde 1,35 artışla başlarken hızlı bir şekilde yüzde 3’ün üzerinde bir yükseliş yaşandı. Bankacılık endeksi de yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı.

TCMB'DEN 18 YIL SONRA BİR İLK

Ayrıca, TCMB, 50 milyar TL tutarında bir likidite senedi için ihale açtı. Merkez Bankası döviz alımları sebebiyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini hedefleyen bu uygulamaya daha önce son olarak Temmuz 2007'de başvuruda bulunmuştu.

Gram altın 19 Mart tarihinde tarihi zirvesine ulaştı. Güne 3 bin 577 TL’den işlem görerek başlayan gram altın gün içinde 4 bin 1 TL’ye kadar yükseldi. Akşam saatlerinde ise yüzde 3,30 artışla 3 bin 695 TL seviyesinde dengelendi. Rekor yükselişlerin ardından gram altın haftaya ons altındaki hareketlerle paralel olarak sakin bir seyir izleyerek başladı.