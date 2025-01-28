Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:16

İstanbul serbest piyasada dolar 35,7590 liradan, Euro 37,3510 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,7570 liradan alınan dolar, 35,7590 liradan satılıyor. 37,3490 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,3510 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,7350 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,6310 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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