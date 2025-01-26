Esad'ın İngiltere'de saklanan 68,3 milyon dolarlık varlıklarına ne olacak?

Yayınlanma: 26.01.2025 - 18:00

Güncelleme: 26.01.2025 - 18:00

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Esad'ın İngiltere'de bir bankadaki kişisel dondurulmuş hesabında 68,3 milyon dolar bulunduğunun iddia edilmesi üzerine gözler Londra'ya çevrildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Londra merkezli Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) Direktörü Iain Overton ve dış ilişkiler uzmanı Ceren Kenar, söz konusu varlıklara el konulması ve Suriye'de tanınmış hükümete teslim edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

"SURİYE HALKININ FAYDASI İÇİN KULLANILMALI"

Overton, söz konusu varlıkların İngiltere'de bulunmasının mali denetim ve düzenlemelere ilişkin ciddi endişelere yol açtığını ifade ederek, "Bu durum insan hakları ve uluslararası hukuka bağlılığına rağmen İngiltere'yi rejimle bağlantılı yasa dışı varlıklar için güvenli bir liman haline getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Brexit sonrası geliştirilen yaptırım politikasının uygulamada "tutarsız" olduğunu savunan Overton, "Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), yaptırım ekibini yüzde 300 genişletti. Buna rağmen uygulama düzensiz devam etti. Örneğin bildirilen yüzlerce yaptırım ihlaline karşı hiçbir cezai işlem uygulanmadı. Bu eksiklikler de İngiltere'nin yaptırım güvenliğini zedeliyor" dedi.

Overton, kurtarılmış fonların Suriye'nin yeniden inşasında kullanılması gerektiği yönünde görüş bildirerek, "Kurtarılmış fonlar Suriye halkının faydası için kullanılmalı. Bu fonların kullanımında şeffaflığın sağlanabilmesi için de uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği yapılmalı" diye konuştu.

İngiltere'nin, varlıkların takibi için daha sağlam yöntemler geliştirmesi gerektiğine işaret eden Overton, Esad ile bağlantılı fonlardaki zayıflıkların bulunabilmesi için yeterli kaynağın sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Dış ilişkiler uzmanı Ceren Kenar ise "Esad'ın devrilmesinin ardından bu süreçte bu varlıklar Esad'ın elinden alınıp Suriye'ye verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

İsminin verilmesini istemeyen FCDO yetkilisi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Esad'ın kendisi dahil rejimle bağlantılı 310 kişi ve 74 kuruluşa yaptırım uyguladığını doğruladı.

FCDO yetkilisi, "İngiltere, savaş suçu ve diğer işkence sorumlularının hesap vermesini sağlamak için sivil ve uluslararası toplumla yakın çalışacaktır" dedi.

RUS DONDURULMUŞ VARLIKLARINDAN UKRAYNA'YA YARDIM

Bu arada Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ekim 2024'te Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi verilmesini ve kredinin geri ödemesinin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirileriyle yapılmasını kabul etmişti.

AB'den yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 35 milyar avroya kadar istisnai makro finansal yardım kredisi sağlanacağı, kredinin geri ödemesinde ise Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının gelecekteki getirilerinin kullanılacağı belirtilmişti.