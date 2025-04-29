Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı döviz fiyatları
29 Nisan 2025 Salı günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
İstanbul serbest piyasada dolar 38,44 liradan, Euro 43,81 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,44 liradan alınan dolar, 38,44 liradan satılıyor. 43,81 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 43,81 lira olarak belirlendi.
Dün günü doların satış fiyatı 38,43 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 43,71 lira olmuştu.
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