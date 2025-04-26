Şimşek'ten 41 milyar dolarlık borç planı: Türkiye'nin geleceği proje finansmanına emanet

Yayınlanma: 26.04.2025 - 16:54

Güncelleme: 26.04.2025 - 17:12

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 uluslararası finans kuruluşuyla yapılan görüşmeler sonucu, uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolarlık proje finansmanı sağlanacağını açıkladı.

Şimşek, kaynağın "yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı ve kapsayıcı büyüme projeleri" için kullanılacağını duyurdu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile iş birliklerini güçlendirdiklerini söyledi. Üç yıllık bir dönemi kapsayan bu süreçte, toplamda 41 milyar dolara ulaşacak uzun vadeli finansmanın Türkiye'ye aktarılması hedefleniyor.

Bakan, bu finansmanın üretkenliği artırarak "sürdürülebilir yüksek büyümeyi" destekleyeceğini savundu. Şimşek ayrıca, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına girmesinin nihai hedef olduğunu belirtti.

Öte yandan, ekonomistler ve muhalefet partileri, uzun vadeli de olsa dış kaynak girişlerinin borç yükünü artırabileceği ve bu tür finansman anlaşmalarının ileride bağımsız ekonomi politikaları izlenmesini zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.