Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,3350 liradan, Euro 36,7640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,3330 liradan alınan dolar, 35,3350 liradan satılıyor. 36,7620 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7640 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3180 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7660 lira olmuştu.
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