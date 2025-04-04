Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 4 Nisan 2025 Cuma döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 38,00 liradan, Euro 42,17 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,00 liradan alınan dolar, 38,00 liradan satılıyor. 42,16 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 42,17 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 37,94 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 42,22 lira olmuştu.
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