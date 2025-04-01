Dev bankadan dolar/TL tahmini: Beklentiler yükseldi!
Commerzbank, dolar/TL tahminlerini güncelledi. Siyasi belirsizliklerin sürmesi halinde Türk Lirası'nda değer kaybı bekleniyor. Banka, 2025 ve 2026 için daha yüksek seviyeler öngörüyor.
Alman bankası Commerzbank, dolar/TL tahminini yükseltti. 2025 ve 2026 yıl sonu için yapılan revizyonla, Türk Lirası'nın zayıflama olasılığı artış gösterdi. Commerzbank analisti Ghose, siyasi belirsizliklerin devam etmesi durumunda liranın değer kaybı yaşamasının muhtemel olduğunu belirtti.
Analiste göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından devam eden protestolar ve belirsizlikler, Türk Lirası üzerinde olumsuz bir etki yaratacak. Bu durumun, uluslararası ilişkilerde de etkiler yaratması bekleniyor. Ghose, söz konusu senaryoda lira için günlük müdahalelerin maliyetli olacağını ve bunun enflasyonu daha da yükselteceğini ifade etti.
Commerzbank, dolar/TL tahminini 2025 sonu için 42, 2026 sonu için ise 46 seviyesine yükseltti. Önceki tahminler ise sırasıyla 38 ve 40 seviyelerindeydi.
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