Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 2 Nisan 2025 Çarşamba döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 2 Nisan 2025 Çarşamba döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:17

İstanbul serbest piyasada dolar 37,98 liradan, Euro 40,98 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,98 liradan alınan dolar, 37,98 liradan satılıyor. 40,98 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 40,98 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,01 lira, Euronun satış fiyatı ise 41,12 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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