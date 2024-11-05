Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 5 Kasım 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3520 liradan, Euro 37,4150 liradan güne başladı.

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 5 Kasım 2024 döviz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:24

Serbest piyasada 34,3500 liradan alınan dolar, 34,3520 liradan satılıyor. 37,4130 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,4150 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,3470 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,4870 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

İlgili Haberler

ABD seçimleri öncesi piyasalarda son durum: Dolar değer kaybetti, hisse senetleri yatay seyirde

ABD seçimleri öncesi piyasalarda son durum: Dolar değer kaybetti, hisse senetleri yatay seyirde
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 4 Kasım 2024 döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 4 Kasım 2024 döviz fiyatları
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 1 Kasım 2024 döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 1 Kasım 2024 döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler