ABD seçimleri öncesi piyasalarda son durum: Dolar değer kaybetti, hisse senetleri yatay seyirde

Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:11

Güncelleme: 04.11.2024 - 13:11

Küresel piyasalara büyük etkisi olacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesi dikkat çekiyor. Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki başkanlık yarışında, salı günü yapılacak seçim öncesinde kamuoyu yoklamaları neredeyse eşit duruma geldi. Oylamanın sonuçlarının açıklanmasının günler alabileceği öngörülüyor.

Analistler, Trump’ın göçmenlik, vergi indirimleri ve gümrük tarifeleri konusundaki politikalarının enflasyon, tahvil getirileri ve dolara yukarı yönlü baskı yaratabileceğini savunuyor. Harris ise süreklilik adayı olarak öne çıkıyor.

DÖVİZLER DEĞER KAYBEDİYOR

Dolar, bir sepet para birimi karşısında ölçülen dolar endeksi ile yüzde 0,3 düşerek 103,63 seviyesine geriledi. Euro karşısında yüzde 0,6 değer kaybederek 1,090 dolara, Japon Yeni karşısında ise yüzde 0,6 düşerek 152,11'e ve onshore piyasada Çin Yuanı karşısında yüzde 0,5 gerileyerek 6,56'ya düştü.

Bayiler, doların düşüşünün Harris’in Iowa'da elde ettiği 3 puanlık sürpriz liderlikle ilişkili olabileceğini, bu durumun kadın seçmenler arasındaki popülaritesiyle desteklendiğini belirtti.

AVRUPA HİSSE SENETLERİ YATAY SEYREDİYOR

Avrupa hisse senetleri erken işlemlerde yatay seyrederken, İngiliz hisse senetleri yüzde 0,4 artış kaydetti. Wall Street ise Nasdaq vadeli işlemlerinin yüzde 0,2 ve S&P 500 vadeli işlemlerinin yüzde 0,1 artış göstermesiyle küçük kazanımlar elde etmeye yöneldi.

Deutsche Bank analistleri, “Yarın, önümüzdeki dört yıl boyunca dünya ekonomisinin ve jeopolitiğin yönünü şekillendirecek” değerlendirmesinde bulundu. Analistler, “Sıkı Temsilciler Meclisi yarışı da dahil olmak üzere sonuçlar ve bunları ne zaman öğreneceğimiz konusunda belirsizlik devam ediyor” uyarısında bulundu.

YATIRIMCILAR KÜRESEL PARA POLİTİKASINI TAKİP EDİYOR

ABD devlet tahvilleri değer kazanırken, 10 yıllık Hazine bonolarının getirisi 5,6 baz puan düşerek yüzde 4,30 seviyesine geriledi. MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinden oluşan en geniş endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Bu hafta yatırımcılar, küresel para politikası gelişmelerini takip edecek. Faiz kararı beklenen merkez bankaları arasında en dikkat çekeni Fed olurken, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Avustralya Merkez Bankası (RBA), Riksbank ve Norges Bank'ın kararları da merakla bekleniyor. Piyasalar, Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesine sıcak bakıyor.

ANZ analistleri, mevcut verilere dayanarak, FOMC'nin faiz indirimleri konusunda acele etmemesi gerektiğini ifade etti. Seçim ve gelecekteki mali duruma dair belirsizlik, para politikasında temkinli bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyor.

ÇİN HİSSE SENETLERİ DEĞER KAZANDI

Çin’in güçlü Ulusal Halk Kongresi (NPC) da bu hafta yatırımcıların radarında. NPC, 4-8 Kasım tarihleri arasında toplanacak ve yakın zamanda açıklanan teşvik tedbirleri hakkında daha fazla detay paylaşması bekleniyor. Çin’in mavi çipli hisse senetleri yüzde 1,4 değer kazanırken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

Reuters, NPC toplantısında Çin'in ekonomisini canlandırmak için önümüzdeki yıllarda 10 trilyon yuan (1,4 trilyon dolar) üzerinde ek borç ihracı planladığını ve Trump'ın seçimi kazanması halinde bir mali paketin daha da güçlendirileceğini bildirdi.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASINDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Perşembe günü toplanacak olan İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. İşçi Partisi hükümetinin geçen hafta açıkladığı bütçe sonrası tahvillere gelen satışlar, bu kararı zorlaştırıyor.

Sterlin, zayıflayan doların etkisiyle yüzde 0,5 artışla 1,297 dolar seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları, OPEC+'nın Pazar günü planladığı aralık ayı üretim artışını erteleyeceğini açıklamasının ardından yükseliş gösterdi. Brent vadeli işlemleri yüzde 1,8 artışla 74,41 dolar'a, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ise yüzde 1,9 artışla 70,83 dolara yükseldi.