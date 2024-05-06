Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 32,2910 seviyesinden işlem görürken Euro/TL 34,80'den satılıyor.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:56
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Mayıs 2024 döviz fiyatları
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Dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla Foreks piyasalarında 32,32'dan işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Euro/TL 34,80'den satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,3 gerileyerek 105,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üstünde 105,1 seviyesinden işlem görüyor.

YATIRIMCILARIN ODAĞINDA YER ALIYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığı gözlemlenirken, faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiği bu dönemde, iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslediğini kaydederek hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD'li kredi derecelendirme kurumu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya çıkararak, "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.


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