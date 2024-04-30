Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 30 Nisan 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL, güne düşüş eğilimiyle başlamasının ardından 32,3620 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL 34,68 liradan alıcı buluyo

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:14
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 30 Nisan 2024 döviz fiyatları
Abone Ol google-news

Dolar/TL, güne azalışla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla Foreks piyasalarında 32,37'den işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Euro/TL 34,68 liradan satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik endişelerin arttığını kaydederek bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, bu hafta ayrıca ülkede istihdam raporu verilerinin yakından takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'de bulunuyor.

Öte yandan, Türk lirası varlıklara ilişkin olumlu raporlar açıklanmaya devam ediyor.

Analistler, yurt dışında önemli bankaların dün açıkladıkları raporlarda Türk lirası için alım yönünde tavsiyede bulunduklarını hatırlatarak, swap piyasalarındaki fiyatlamalarda yabancıların Türk lirası talebinin güçlü olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Bugün, yurt dışında Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


dolar/TL haberleri dolar haberleri dolar endeksi haberleri euro haberleri Euro/TL haberleri

İlgili Haberler

Dış ticaret açığı 20 milyar dolar oldu

Dış ticaret açığı 20 milyar dolar oldu
Citi'den dolara karşı sürpriz TL tavsiyesi

Citi'den dolara karşı sürpriz TL tavsiyesi
Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 26 Nisan 2024 döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 26 Nisan 2024 döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dışişleri sözcüsü duyurdu: Tahliye talepleri karşılanacak!

Dışişleri sözcüsü duyurdu: Tahliye talepleri karşılanacak!
Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…

Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…
CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!

CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!
Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…

Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…
İş cinayetlerine 'kader' diyen Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: 'İhmalsizlik...'

İş cinayetlerine 'kader' diyen Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: 'İhmalsizlik...'
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer'den Bakan Yerlikaya'ya istifa çağrısı: O makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer'den Bakan Yerlikaya'ya istifa çağrısı: O makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir
Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’

Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’