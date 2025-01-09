Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 9 Ocak 2025 Perşembe döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 9 Ocak 2025 Perşembe döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:20

İstanbul serbest piyasada dolar 35,36 liradan, Euro 36,44 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,36 liradan alınan dolar, 35,36 liradan satılıyor. 36,44 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,4490 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,36 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,40 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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