Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 8 Ocak 2025 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,3470 liradan, Euro 36,6410 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,3450 liradan alınan dolar, 35,3470 liradan satılıyor. 36,6390 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,6410 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3400 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7630 lira olmuştu.
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