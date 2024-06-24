Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 24 Haziran 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:35

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:35

Cuma günü yatay seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,8375'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,8040'tan alıcı buluyor.

Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 35,1190'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 gerileyerek 105,7 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin bankanın izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla ipucu verebileceğini ifade ederek, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Haftanın son işlem gününde Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.

Yoğun veri gündeminin hakim olacağı haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 72 ve kasımda yüzde 91 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 84 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.