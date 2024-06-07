Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 7 Haziran 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:34

Güncelleme: 07.06.2024 - 10:34

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 düşüşle 32,2369'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 32,3250'den, Euro/TL yatay seyirle 35,2070'ten ve sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 41,3460'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 104,0 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirimine gitmesinin ardından Fed'in de faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın gelecek dönem yol haritasına ilişkin fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Analistler, ülkede bu hafta açıklanan verilerin, uzun zamandır güçlü duruşunu koruyan ve Fed'in faiz indirimi konusunda elini zayıflatan istihdam piyasasında soğuma sinyalleri veridiğini vurgulayarak, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalması durumunda bankanın faiz indirimine eylülde başlama ihtimalinin artabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasasında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve kasımda yüzde 83 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 90 oldu.

Bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.