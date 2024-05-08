Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:14

Güncelleme: 08.05.2024 - 10:15

Öncü veriler, Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta salı günü 4 milyar dolar, haftanın tamamında 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı yaptığını gösteriyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi 9,8 milyar doları geçen hafta olmak üzere son 5 haftada 27 milyar dolara yaklaştı. TCMB bu dönemde TL likidite koşullarındaki sıkılığı bozmadan döviz birikimi yaptı.

"TL LİKİDİTE SIKILAŞTIRACAK YENİ ADIMLAR GÖREBİLİRİZ"

İşlemciler, haftanın ilk iki gününde de TCMB'nin döviz birikimine "belirgin" devam ettiğini ancak bunun TL likiditeyi etkilemeye başladığını da söylediler.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Son beş haftada sadece lokal bankalarla yapılan swapın azaltılmasıyla ile 700 milyar TL fonlama azaltılmış oldu ancak yine de sistemdeki likidite 100 milyar TL'ye yakın eksiye geçti" dedi ve ekledi:

"Gecelik faizlerin yüzde 53'ten yüzde 50'nin hemen altına indiğini görüyoruz. Yabancı girişi çok hızlandı ve bunun TL boyutunu yönetmek gittikçe zorlayıcı olacak. Bu kapsamda TL likidite sıkılaştırıcı yeni adımlar da görmemiz mümkün."

İşlemciler yabancı ilgisinin son dönemde ivmelendiğine dikkat çekerek, sürecin sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da gündeme getirebileceği görüşünde. İşlemciler yabancı ilgisinin en çok swap piyasasında belirginleştiğini, TL cinsi tahvil piyasasında da ilginin gittikçe arttığına dikkat çekiyorlar.

HAZİNE BU HAFTA 56 MİLYAR TL BORÇLANDI

Hazine bu hafta Mayıs ayı borçlanma programı kapsamında beş ihraç ile yaklaşık 56 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. İki ve dokuz yıllık gösterge başta olmak üzere Hazine ihalelerine ilgi yüksekti.

TCMB geçen ay, bankaları tahvil alımına zorlayan uygulamalara büyük orada son verdi. Tahvil piyasasındaki kamu kontrollü yapının ortadan kaldıran bu karar ardından Hazine'nin tahvil ihalelerine gelecek talep piyasada yakından takip ediliyordu.

Hazine Mayıs ayında 146,1 milyar TL iç borç servisine karşılık 140,7 milyar TL'si piyasadan 210,4 milyar TL iç borçlanma hedefliyor. Hazine iki hafta sonra gerçekleştireceği ikisi Euro cinsi beş ihraç ile aylık iç borçlanma programını tamamlayacak.

Dolar/TL'de bu sabah saat 08.58'de kotasyonlar 32,27 civarında. TL Mart ayında yüzde 3,5 ile dolar karşısında temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. Euro TL ise 34.67 bandında işlem görüyor.

İsrail ile ticaretin durdurulması ardından piyasalarda jeopolitik gelişmeler de takip edilmeye devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen kamu harcamalarında tasarruf öngören yeni ekonomi adımları da beklenmeye devam ediyor.

TCMB YARIN ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLAYACAK

İç veri gündeminde bugün Hazine nisan ayı nakit dengesi yer alıyor. Haftanın kalanında öne çıkan gündem maddesi TCMB'nin yarın açıklayacağı yılın ikinci enflasyon raporu olacak.

Yıllık enflasyon, nisan'da yüzde 70'e yaklaşırken hem ekonomi yönetimi hem de ekonomistler mayıstaki yüzde 75 ile zirve yapacağı düşünülen enflasyonda keskin düşüş başlayacağı konusunda hemfikir.

Merkez Bankası yıl sonunda bu düşüşün yüzde 36'ya ulaşacağını öngörürken piyasa beklentisi bu düşüşün yüzde 43,5'te kalacağı yönünde. Bu kapsamda enflasyon raporu mesajları yakından takip edilecek.